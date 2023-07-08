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У суботу окупанти обстріляли Лиман: 8 загиблих, 13 поранених

Валентина Романенко, Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 14:36
У суботу окупанти обстріляли Лиман: 8 загиблих, 13 поранених
фото ОВА

Вранці суботи росіяни обстріляли з РСЗВ Лиман Донецької області: загинуло щонайменше 8 людей, 13 отримали поранення.

Джерело: голова ОВА Павло Кириленко в Telegram

Оновлено: Пізніше в МВС уточнили, що кількість загиблих зросла до 8, а поранених до 13.

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Пряма мова: "Щонайменше 6 людей загинули й 5 поранені внаслідок обстрілу російськими терористичними військами Лимана.

 
фото ова
 
фото ова

Близько 10 ранку росіяни завдали удару по місту з РСЗВ — поцілили у приватний сектор. Пошкоджено будинок і крамницю".

Деталі: Кириленко повідомив, що на місці працює поліція. Парамедики надають необхідну медичну допомогу.

Оновлено: Рятувальники ліквідували пожежі приватного житлового будинку, прибудови до будівлі типографії та 3-х легкових автомобілів, які виникли внаслідок обстрілу.

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Теми: Донецька областьвійна
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