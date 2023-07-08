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Київ побоюється, що неформальні переговори США й РФ пов’язані з членством України в НАТО – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 8 липня 2023, 13:04

У Києві занепокоєні повідомленнями про зустрічі колишніх американських посадовців із міністром закордонних справ Сергеєм Лавровим, остерігаючись, що це може свідчити про послаблення підтримки України з боку США.

Про це, як пише "Європейська правда", представник української влади сказав у коментарі NBC News.

Неназваний український посадовець заявив, що Київ "уважно стежить за публікаціями й коментарями щодо таємної зустрічі", а також повідомленнями про те, що "подібні кулуарні консультації між громадянами США та Росії відбувалися і в інших частинах світу".

"Враховуючи час появи цих матеріалів у ЗМІ напередодні Вільнюського саміту, виникає питання, чи не пов'язана якимось чином жорстка позиція Вашингтона щодо запрошення України до НАТО з цими кулуарними консультаціями", – йдеться в заяві.

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Джерела "Європейської правди" підтверджують, що в української влади справді існує така занепокоєність.

Напередодні телеканал NBC News повідомив, що група колишніх високопосадовців американської влади провела неформальну зустріч із міністром закордонних справ Росії Сергеєм Лавровим у квітні цього року, аби "закласти основу для потенційних переговорів про припинення війни в Україні".

За даними ЗМІ, учасники переговорів поінформували про їхній зміст адміністрацію президента США Джо Байдена. Але та пізніше заявила, що не санкціонувала такі таємні зустрічі й не підтримувала їх.

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Про проблеми в розумінні західними експертами подій в Україні читайте в матеріалі: За Кремль і за мир. Чому західні експерти та науковці досі часто підтримують ідеї РФ.

Теми: НАТОУкраїнаСШАРосія
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