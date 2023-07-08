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Льотчики оригінально привітали Залужного з ювілеєм

Валентина РоманенкоСубота, 8 липня 2023, 13:09
Льотчики оригінально привітали Залужного з ювілеєм

Українські льотчики підписали американську керовану авіабомбу JDAM-ER до дня народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "Наші хоробрі пілоти вирішили оригінально привітати головнокомандувача ЗСУ з 50-річчям на тлі американської керованої авіабомби JDAM-ER!

Що ж, я тільки ЗА: "мертва рYсня" – справді найкращий подарунок".

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Деталі: За даними УП, ракету підписав льотчик винищувача перед бойовим вильотом.

Чи дійшла "посилка" до адресата, в Повітряних силах УП не уточнили, але додали, що "Джейдами", на відміну від російських КАБів, летять "Точно в ціль!".

Нагадаємо: 8 липня - 500 день героїчного протистояння українського війська і народу російським окупантам у повномасштабній війні. Цього дня Залужному виповнилося 50 років.

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Теми: ЗалужнийПовітряні сили ЗСУ
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