Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Льотчики оригінально привітали Залужного з ювілеєм

Валентина РоманенкоСубота, 8 липня 2023, 13:09
Льотчики оригінально привітали Залужного з ювілеєм

Українські льотчики підписали американську керовану авіабомбу JDAM-ER до дня народження головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "Наші хоробрі пілоти вирішили оригінально привітати головнокомандувача ЗСУ з 50-річчям на тлі американської керованої авіабомби JDAM-ER!

Реклама:

Що ж, я тільки ЗА: "мертва рYсня" – справді найкращий подарунок".

 

Деталі: За даними УП, ракету підписав льотчик винищувача перед бойовим вильотом.

Чи дійшла "посилка" до адресата, в Повітряних силах УП не уточнили, але додали, що "Джейдами", на відміну від російських КАБів, летять "Точно в ціль!".

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: 8 липня - 500 день героїчного протистояння українського війська і народу російським окупантам у повномасштабній війні. Цього дня Залужному виповнилося 50 років.

Теми: ЗалужнийПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
Залужний
Залужний обговорював стратегію України на зустрічі з посадовцями НАТО – The Guardian
На "Слава Україні" весь світ відповідає: "Героям слава": Зеленський і Залужний привітали з Днем Незалежності
Залужний показав піднятий над Роботиним прапор України
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: