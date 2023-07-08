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Зеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями

Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 13:19
Зеленський відвідав молебень Вселенського патріарха за вбитими українцями
фото оп

У Туреччині Вселенський патріарх Варфоломій провів молебень за вбитими на війні українцями у соборі Святого Георгія, Фанар, Стамбул.

Джерело: президент Володимир Зеленський

Пряма мова Зеленського: "Дякую Вселенському Патріарху Варфоломію за духовну підтримку України та українців, за молитви заради миру для всієї нашої землі, для всіх наших людей.

 

Дякую за непохитну підтримку та молитви за мир, за засудження агресії та злочинів, усебічну допомогу українцям і українкам, які постраждали внаслідок війни!".

Деталі: За словами Зеленського, потім вони обговорили реалізацію Формули миру та повернення дітей, які були депортовані окупантами.

Теми: ЗеленськийТуреччинатомосрелігія
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