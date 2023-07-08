Президент посмертно присвоїв звання Героя понад 40 захисникам
Субота, 8 липня 2023, 14:08
Президент Володимир Зеленський на 500-й день повномасштабного вторгнення присвоїв звання Героя України 49 військовим, майже усім – посмертно.
Джерело: укази Зеленського
Пряма мова Зеленського: "Наші воїни, наші українські герої.
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Підписав укази про присвоєння звання Героя України. Кожне прізвище – це історія відваги, це історія волі, це історія України.
Дякуємо нашим героям! Дякую кожній сімʼї, яка виховала таких воїнів для України!".
Деталі: Троє з цих захисників – з системи МВС, двом присвоєні звання посмертно.
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