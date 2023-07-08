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500 днів вторгнення РФ: Санду подякувала українцям за мир у Молдові

"Європейська правда"Субота, 8 липня 2023, 14:29

Президентка Молдови Мая Санду опублікувала звернення до громадян своєї держави в суботу з нагоди 500 днів повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це пише "Європейська правда".

У зверненні Санду підкреслила, що вторгнення Росії призвело до смертей серед невинного цивільного населення, а також воєнних злочинів, зокрема в Бучі, в Ірпені, в Гостомелі, в Бородянці. Зґвалтовані жінки і діти, вбиті або покалічені бомбами.

"Ті, хто був при владі, жінки і чоловіки, взяли в руки зброю і стали на захист своєї країни. Мільйони матерів з дітьми та людей похилого віку були змушені покинути свої домівки і ховатися в підвалах, на станціях метро або тікати в інші частини України чи в інші країни", – додала вона.

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"Завдяки мужності українських військових, завдяки опору цивільного населення ми маємо мир у Молдові. Ми солідарні з Україною і зробимо все можливе, щоб бути поруч з ними", – наголосила молдовська президентка.

Санду запевнила, що Молдова й далі прийматиме українців, допомагатиме з транспортуванням української продукції та допомагатиме в притягненні воєнних злочинців до відповідальності.

"Україна переможе. Інакше бути не може. Українці – народ миру, і ми стоїмо разом з ними", – підсумувала вона, додавши "Слава Україні!"

ВІДЕО ДНЯ

Раніше звернення з нагоди 500 днів з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну опублікувала пані посол США в Україні Бріджит Брінк. Вона зокрема наголосила, що США й союзники продовжать підтримку Україні для досягнення нею перемоги у війні.

Теми: МолдовавійнаРосія
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