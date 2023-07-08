Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16

"Європейська правда"Субота, 8 липня 2023, 15:32
Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини напередодні провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який нещодавно подав у відставку.

Про це Зеленський написав у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Голова держави подякував нідерландському прем’єру за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення та за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом.

"Обговорили оборонну співпрацю, зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16", – зазначив Зеленський.

Реклама:

Також сторони, додав президент, скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, а також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Сам Рютте повідомив, що обговорив із Зеленським "нові кроки у відносинах між НАТО і Україною", про які має бути домовлено на саміті у Вільнюсі, а також розвиток подій на фронті.

"Я запевнив його, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну всіма можливими способами", – додав нідерландський прем’єр.

ВІДЕО ДНЯ

Очікувалося, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, "одна з країн" обіцяла Україні розпочати навчання українців на винищувачах F-16 ще в червні, але через помилку в розрахунках цього не сталось.

Теми: ЗеленськийавіаНідерландизброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоТимошенко вимагає від Шкрум скласти мандат через підтримку медичного канабісу – джерело

США викуповують у Тайваню списані Hawk для України – ЗМІ

Ердоган каже, що Путін із ним однієї думки про продовження "зернової угоди"

Комітет Ради рекомендує Комісії зі стандартів мови звільнитися "через дискредитацію держави"

Наступні 10 років Україні доведеться шукати 4,5 млн працівників - Мінекономіки

Верховна Рада перенесла дати Різдва та ще двох свят

Усі новини...
Зеленський
Зеленський прилетів на саміт НАТО
Арахамія згадав про будні в бункері президента: ходили з Подоляком "красти" вино Тимошенка
Зеленський розкритикував партнерів, які обговорюють НАТО без України: Безпрецедентно й абсурдно
Останні новини
18:36
Пасажир автівки, що в’їхала в колонку АЗС у Києві, помер у лікарні
18:23
Кузін розповів, чи розглядатимуть в Україні питання обігу канабісу у рекреаційних цілях
18:22
Сильна спека стала причиною тимчасового зачинення Акрополя в Греції
18:20
Рада ухвалила закон про спрощення управління багатоквартирними будинками, який критикували ОСББ
18:01
Шольц не переймається через високі рейтинги "Альтернативи для Німеччини"
17:50
Держспецзв’язку попереджає про можливу хвилю кібератак держорганів
17:42
Як у Швейцарії здобувають професію з 15 років і чому це цікаво для України
17:38
Україна рухається "зі швидкістю світла" у контексті стандартів ЄС – посол
17:37
На Буковині ворожка та адвокат ошукали директора медцентру на 300 тисяч доларів – поліція
17:28
У Кремлі заперечують, що погодились на продовження "зернової ініціативи"
Усі новини...
Реклама: