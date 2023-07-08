Зеленський поговорив із Рютте: Зафіксували, коли почнеться навчання українців на F-16

Президент Володимир Зеленський під час візиту до Туреччини напередодні провів телефонну розмову з прем’єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, який нещодавно подав у відставку.

Про це Зеленський написав у соцмережах, повідомляє "Європейська правда".

Голова держави подякував нідерландському прем’єру за незмінність принципової позиції Нідерландів щодо російського вторгнення та за визнання Палатою представників Нідерландів Голодомору геноцидом.

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"Обговорили оборонну співпрацю, зафіксували терміни початку навчальної місії для українських пілотів на F-16", – зазначив Зеленський.

Також сторони, додав президент, скоординували позиції напередодні Вільнюського саміту НАТО, а також обговорили підготовку до Глобального саміту миру.

Сам Рютте повідомив, що обговорив із Зеленським "нові кроки у відносинах між НАТО і Україною", про які має бути домовлено на саміті у Вільнюсі, а також розвиток подій на фронті.

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"Я запевнив його, що Нідерланди продовжуватимуть підтримувати Україну всіма можливими способами", – додав нідерландський прем’єр.

Очікувалося, що до липня партнери України планують затвердити програму навчання українських пілотів, інженерів та техніків на винищувачах F-16, самі навчання проходитимуть у спеціально створеному центрі у одній з європейських країн.

За словами міністра закордонних справ Дмитра Кулеби, "одна з країн" обіцяла Україні розпочати навчання українців на винищувачах F-16 ще в червні, але через помилку в розрахунках цього не сталось.