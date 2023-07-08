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Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023

Роман ПетренкоСубота, 8 липня 2023, 15:58
Російських та білоруських спортсменів допустили до Азійських ігор-2023
російські спортсмени з символом агресії проти україни, фото тасс

Російські та білоруські спортсмени візьмуть участь в Азійських іграх 2023 року під нейтральним статусом.

Джерело: Inside The Games

Деталі: Близько 500 спортсменів з Росії та Білорусі будуть допущені до участі в цьогорічних Азійських іграх у Ханчжоу.

Це допоможе атлетам країн-агресорів кваліфікуватися на Олімпійські ігри в Парижі наступного року.

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Однак 31 міжнародна федерація з олімпійських видів спорту, які будуть у програмі Парижа-2024, самі визначатимуть, чи допускати російських та білоруських спортсменів до Азійських ігор 2023 року.

Російські та білоруські спортсмени не матимуть права на медалі.

Спортсмени з Росії та Білорусі були відсторонені від міжнародних змагань з березня 2022 року після вторгнення Москви в Україну.

ВІДЕО ДНЯ

Сьогодні виповнюється 500 днів з дня російського нападу на Україну.

Довідково: Азійські ігри, звані також Азіада - спортивне змагання, що проводиться кожні чотири роки серед атлетів з усіх країн Азії з 1951 року. Ігри проводяться під егідою Олімпійської ради Азії (ОСА) і регулюються наглядом Міжнародного олімпійського комітету

Теми: РосіяБілорусьвійнаспорт
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