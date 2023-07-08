Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів

"Європейська правда"Субота, 8 липня 2023, 17:00
Іспанія та Британія проти надання Україні касетних снарядів
Ріші Сунак, фото Офісу президента України

Міністерка оборони Іспанії Маргарита Роблес і британський прем’єр-міністр Ріші Сунак у суботу заявили, що не схвалюють рішення Сполучених Штатів надати Україні касетні боєприпаси для допомоги в прориві російських оборонних ліній.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Під час спілкування із журналістами в суботу очільниця іспанського Міноборони заявила, що не поділяє та виступає "проти" рішення США відправити касетні снаряди Україні, але підкреслила, що поважає рішення "суверенної країни".

"Іспанія, виходячи з твердих зобов'язань, які вона має з Україною, також має тверде зобов'язання, що певна зброя й бомби не можуть бути доставлені за жодних обставин… Ні – касетним снарядам і так – допомозі для законної оборони України", – цитує Роблес телеканал RTVE.

Своєю чергою британський прем’єр Ріші Сунак у заяві для ЗМІ, яку цитує телеканал Sky News, підкреслив, що "не заохочує" використання касетних боєприпасів, і нагадав, що Британія підписала конвенцію про їхню заборону.

"Ми будемо продовжувати робити свій внесок у підтримку України проти незаконного і неспровокованого вторгнення Росії, але ми зробили це, надавши важкі бойові танки і нещодавно – далекобійну зброю, і сподіваємося, що всі країни зможуть продовжувати підтримувати Україну", – додав він.

Нагадаємо, у п'ятницю США офіційно оголосили про надання нового пакета військової допомоги Україні на суму 800 мільйонів доларів, до якого увійшли зокрема вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (DPICM), або касетні снаряди.

У Білому домі раніше пояснили, що Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів, а ті, що нададуть США, несуть значно менші ризики для цивільних, ніж ті, що вже застосовує Росія на полі бою.

Теми: Велика БританіяІспаніядопомога Українізброя
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
Велика Британія
Британський ветеран намагався прожити 60 днів на безлюдній скелі: його довелося рятувати
Штати і Британія привітали рішення Туреччини підтримати вступ Швеції в НАТО
Прем’єр Британії: "Законне місце" України – в НАТО
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: