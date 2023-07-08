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"Йдемо вперед": Зеленський показав відео з командувачами

Катерина ТищенкоСубота, 8 липня 2023, 17:49
Йдемо вперед: Зеленський показав відео з командувачами
скріншот відео Зеленського

Президент Володимир Зеленський оприлюднив відеоролик до 500 днів повномасштабної війни, в якому голови українських силових відомств і військові командири говорять: "Йдемо вперед".

Джерело: Зеленський у Telegram

Дослівно Зеленський: "500 днів повномасштабної війни і жодного дня слабкості. Я дякую всім українським воїнам. 500 днів знищуємо окупантів, захищаємо Україну, дбаємо про українців. І щодня робимо новий крок вперед. Ми йдемо до перемоги!".

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Деталі: У ролику фразу "Йдемо вперед!" говорять головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський, командувач ОСУВ "Таврія" Олександр Тарнавський, начальник ГУР Кирило Буданов, командувач Сил спеціальних операцій ЗСУ Віктор Хоренко, командувач ОСУВ "Одеса" Едуард Москальов, командувач Повітряних сил ЗСУ Микола Олещук, командувач Об’єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, командувач Сил тероборони ЗСУ Ігор Танцюра, командувач медичних сил ЗСУ Тетяна Остащенко, міністр внутрішніх справ Ігор Клименко, голова СБУ Василь Малюк, командувач морської піхоти Юрій Содоль, голова Держприкордонслужби Сергій Дейнеко, командувач Військово-морських сил ЗСУ Олексій Неїжпапа, військовослужбовці та сам президент.

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Теми: Зеленськийвійнаконтрнаступ
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