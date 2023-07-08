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Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ

"Європейська правда"Субота, 8 липня 2023, 20:17
Зять головного ракетобудівника Росії живе в Празі – ЗМІ
Борис Обносов, фото ТАСС

Родичі Бориса Обносова – генерального директора російської корпорації "Тактичне ракетне озброєння" (КТРВ), розробки якої використовуються для обстрілів України, – продовжують жити в Чехії та володіють нерухомістю на десятки мільйонів крон.

Про це повідомила команда "Фонду боротьби з корупцією" російського опозиціонера Алексєя Навального, на що звернуло увагу чеське видання Novinky, пише "Європейська правда".

За даними російських розслідувачів, у Празі живе зять Обносова – Ростислав Зоріков, який є постійним резидентом Чехії щонайменше з червня 2020 року й володіє нерухомістю на території міста вартістю понад 100 мільйонів крон.

Підтвердженням перебування Зорікова в Празі стало відео, яке опублікував у Twitter російський антивоєнний рух "Весна". На ньому зять Обносова нібито нападає на активіста, який його фільмував, але коли саме це сталось, не уточнюється.

Ані Обносов, ані Зоріков не перебувають під санкціями Європейського Союзу або Чехії, хоча КТРВ в санкційному списку є. У Міністерстві закордонних справ Чехії відмовилися коментувати ситуацію.

"Ми не розголошуємо подробиць щодо процесу внесення осіб до національного списку санкцій з міркувань безпеки", – заявив речник відомства Деніел Дрейк.

Ростислав Зоріков – чоловік дочки Бориса Обносова Ольги, яка, як вважають, працює в івент-агентстві, що спеціалізується на організації розкішних весіль та урочистостей в Росії та за кордоном. Також Обносовій нібито належать 20% акцій КТРВ.

Сам Зоріков, за даними Фонду Навального, володіє активами у двох компаніях на суму близько 188 мільйонів чеських крон. Компанії офіційно займаються будівельною діяльністю та здачею в оренду нерухомості, квартир і нежитлових приміщень.

Нагадаємо, що наприкінці червня чеський уряд вирішив накласти санкції на російського олігарха Владіміра Євтушенкова та його сина Фелікса, які мають значні активи на території країни.

Теми: ЧехіяРосія
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