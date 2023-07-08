Війна не може затягнутися на роки – Подоляк

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк вважає, що війна в Україні не може затягнутися на роки.

Джерело: Подоляк в інтерв'ю "Медузі"

Пряма мова: "Ця війна не може затягнутися на роки – виходячи з ресурсів сторін, це неможливо.

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Так, в України ресурсні можливості зростають. Вона нешвидко отримує ті чи інші компоненти для ведення бойових дій, але отримуватиме їх у прискореному темпі, тому що військово-промислові комплекси України та її партнерів працюють дедалі інтенсивніше. Просто до війни ніхто не виробляв десятки тисяч снарядів на місяць – а зараз [в України та її союзників] зовсім інше сприйняття потреб ВПК і готується необхідний обсяг озброєнь.

Паралельно з цим у Росії ресурси поступово скорочуються. Війна дуже дорого коштує. Практично все, що Росія мала, вона вже витратила на війну. Докуповувати десь ті чи інші витратні матеріали, щоб виробляти додаткові обсяги високоточної зброї, ракет, – це намагатися знайти когось на обкладеному санкціями ринку. Плюс це вимагає преміальних виплат. Грубо кажучи, тут потрібно з великим дисконтом продавати свій товар і водночас із великою надбавкою купувати якісь запчастини для того чи іншого виробництва. Усе це позначатиметься на економічному стані РФ".

Деталі: За словами Подоляка, заморожування конфлікту – найкращий сценарій для Росії, оскільки повністю окупувати територію України сьогодні вона не може.

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"Але я не бачу потенціалу в цієї війни перерости в заморожений конфлікт. Тому що для України це означатиме фінал існування держави. Якщо Росія зачепиться за цей сценарій, вона зможе провести додаткову мілітаризацію і модернізацію своєї армії. Ми прекрасно розуміємо, до чого це може призвести. І вже точно після 500 днів війни ми не настільки дурні, щоб свідомо йти на це", – сказав він.