Обстріли Сумщини: за добу – понад 50 "прильотів"

Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 8 липня російські окупанти здійснили 11 обстрілів Сумської області, зафіксовано 54 вибухи.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з артилерії (11 вибухів) та мінометів (11 вибухів).

По Новослобідській громаді здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів).

Реклама:

У Путивльській громаді був мінометний обстріл (2 вибухи).

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (5 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

У Середино-Будській громаді був артобстріл (5 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

В Есманській громаді здійснено скидання з БПЛА 3 вибухових пристроїв типу ВОГ, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок.