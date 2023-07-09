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Обстріли Сумщини: за добу – понад 50 "прильотів"

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 00:58
Обстріли Сумщини: за добу – понад 50 прильотів
Руйнування на Сумщині. Ілюстративне фото ОВА

Протягом 8 липня російські окупанти здійснили 11 обстрілів Сумської області, зафіксовано 54 вибухи.

Джерело: Сумська обласна військова адміністрація у Facebook

Деталі: По Білопільській громаді ворог бив з артилерії (11 вибухів) та мінометів (11 вибухів).

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По Новослобідській громаді здійснено обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів).

У Путивльській громаді був мінометний обстріл (2 вибухи).

По Краснопільській громаді ворог бив з мінометів (5 вибухів) та артилерії (6 вибухів).

ВІДЕО ДНЯ

У Середино-Будській громаді був артобстріл (5 вибухів).

В Есманській громаді здійснено скидання з БПЛА 3 вибухових пристроїв типу ВОГ, унаслідок чого пошкоджено приватний будинок.

Теми: Сумська областьобстріл
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