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Німеччина схвалила закупівлю боєприпасів для України

"Українська правда"Неділя, 9 липня 2023, 07:25
Німеччина схвалила закупівлю боєприпасів для України
БУНДЕСТАГ ФРН. ФОТО PIXABAY.COM

Бюджетний комітет парламенту Німеччини схвалив закупівлю додаткових боєприпасів для САУ Panzerhaubitze 2000, бойового танка Leopard 2 і бойової машини піхоти Puma, які будуть направлені на забезпечення власних потреб Бундесверу та підтримку України.

Джерело: пресслужба Міноборони Німеччини

Дослівно: "Напад Росії на Україну докорінно змінив рамки політики безпеки. Це змушує закуповувати додаткові боєприпаси – як для Збройних сил Німеччини, так і для Збройних сил України. 

Україна бореться за свою незалежність, використовуючи Panzerhaubitz 2000 і бойові танки Leopard 2. Потреби у 155-мм артилерійських снарядах для гаубиці і 120-мм снарядах для бойового танка покриваються за допомогою Німеччини".

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Деталі: Повідомляється, що з початку загарбницької війни Україна вже отримала значні обсяги боєприпасів зі складів Бундесверу.

Зазначається, що кожен закупівельний проєкт Бундесверу обсягом понад 25 млн євро має бути схвалений бюджетним комітетом німецького парламенту перед укладанням контракту. 

Теми: НімеччинаУкраїнадопомога Україні
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