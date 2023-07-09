Кулеба про майбутній саміт у Вільнюсі: Шлях України до НАТО точно стане коротшим

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що після низки закордонних візитів президента Володимира Зеленського "шлях України до НАТО точно стане коротшим".

Про це він написав у соцмережі Threads, повідомляє "Європейська правда".

"Декілька важливих для України та НАТО рішень вже погоджені. За підсумками саміту наш шлях до Альянсу точно стане коротшим. І це дуже важливий результат, про який нам, як і в багатьох інших випадках, казали, що цього не буде, а ми це разом з найближчими партнерами це зробили", – зазначив міністр.

Водночас, за його словами, "бракує рішення, яке зробить цей шлях ще швидшим — ясності щодо запрошення України до вступу".

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"Для НАТО втратити цю нагоду означатиме зробити подарунок Путіну у момент, коли його треба дотискати на всіх фронтах. Робота триває. І триватиме без перерви протягом вихідних, до останньої хвилини ухвалення декларації саміту НАТО у Вільнюсі", – додав Кулеба.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг напередодні розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Водночас він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України.

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