Розвідка Британії показала зміну риторики росЗМІ щодо заколоту групи Вагнера

Розвідка Великої Британії проаналізувала висвітлення збройного заколоту найманців групи Вагнера російськими державними ЗМІ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 9 липня, опублікованому у Twitter.

Як зазначили у відомстві, зміна риторики у державних ЗМІ РФ відбувалась у три етапи.

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Зокрема, спочатку російські медіа були здивовані заколотом і не були готові до нього, телебачення РФ дотримувалося свого звичного розкладу мовлення.

Після того, як заколот був зупинений, російські державні ЗМІ намагалися "виправити" звинувачення стосовно пасивності сил безпеки.

В російських медіа лунали наративи про те, що президент Владімір Путін переміг, завадивши повстанню, уникнувши при цьому кровопролиття. Також ЗМІ РФ намагалися об'єднати країну навколо Путіна.

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Через тиждень після заколоту медіа почали применшувати значення власника "Вагнера" Євгенія Пригожина і заколоту, одночасно намагаючись заплямувати його особу.

У розвідці додали, що Telegram-канали "Вагнера" в основному затихли, майже напевно через втручання держави. На противагу цьому, Путін взяв на себе незвично велику публічну відповідальність з метою продемонструвати свою силу, додали у відомстві.

За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин разом із частиною своїх найманців мав вирушити у Білорусь.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, лише незначна частина "вагнерівців" вирушила до Білорусі.

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