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Розвідка Британії показала зміну риторики росЗМІ щодо заколоту групи Вагнера

"Європейська правда"Неділя, 9 липня 2023, 09:22

Розвідка Великої Британії проаналізувала висвітлення збройного заколоту найманців групи Вагнера російськими державними ЗМІ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 9 липня, опублікованому у Twitter.

Як зазначили у відомстві, зміна риторики у державних ЗМІ РФ відбувалась у три етапи.

Зокрема, спочатку російські медіа були здивовані заколотом і не були готові до нього, телебачення РФ дотримувалося свого звичного розкладу мовлення.

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Після того, як заколот був зупинений, російські державні ЗМІ намагалися "виправити" звинувачення стосовно пасивності сил безпеки.

В російських медіа лунали наративи про те, що президент Владімір Путін переміг, завадивши повстанню, уникнувши при цьому кровопролиття. Також ЗМІ РФ намагалися об'єднати країну навколо Путіна.

Через тиждень після заколоту медіа почали применшувати значення власника "Вагнера" Євгенія Пригожина і заколоту, одночасно намагаючись заплямувати його особу.

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У розвідці додали, що Telegram-канали "Вагнера" в основному затихли, майже напевно через втручання держави. На противагу цьому, Путін взяв на себе незвично велику публічну відповідальність з метою продемонструвати свою силу, додали у відомстві.

За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин разом із частиною своїх найманців мав вирушити у Білорусь.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, лише незначна частина "вагнерівців" вирушила до Білорусі.

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Теми: ВагнерРосіяпропаганда
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