Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Розвідка Британії показала зміну риторики росЗМІ щодо заколоту групи Вагнера

"Європейська правда"Неділя, 9 липня 2023, 09:22

Розвідка Великої Британії проаналізувала висвітлення збройного заколоту найманців групи Вагнера російськими державними ЗМІ.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії за 9 липня, опублікованому у Twitter.

Як зазначили у відомстві, зміна риторики у державних ЗМІ РФ відбувалась у три етапи.

Реклама:

Зокрема, спочатку російські медіа були здивовані заколотом і не були готові до нього, телебачення РФ дотримувалося свого звичного розкладу мовлення.

Після того, як заколот був зупинений, російські державні ЗМІ намагалися "виправити" звинувачення стосовно пасивності сил безпеки.

В російських медіа лунали наративи про те, що президент Владімір Путін переміг, завадивши повстанню, уникнувши при цьому кровопролиття. Також ЗМІ РФ намагалися об'єднати країну навколо Путіна.

ВІДЕО ДНЯ

Через тиждень після заколоту медіа почали применшувати значення власника "Вагнера" Євгенія Пригожина і заколоту, одночасно намагаючись заплямувати його особу.

У розвідці додали, що Telegram-канали "Вагнера" в основному затихли, майже напевно через втручання держави. На противагу цьому, Путін взяв на себе незвично велику публічну відповідальність з метою продемонструвати свою силу, додали у відомстві.

За домовленістю із самопроголошеним білоруським президентом Лукашенком після заколоту в Росії Пригожин разом із частиною своїх найманців мав вирушити у Білорусь.

Як заявляв генсек НАТО Єнс Столтенберг, лише незначна частина "вагнерівців" вирушила до Білорусі.

Читайте також: Чому Захід починає всерйоз готуватися до розвалу Росії.

Теми: ВагнерРосіяпропаганда
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
Вагнер
У Росії засекретили похорон Пригожина – росЗМІ
У Білорусі вагнерівцям видають нові паспорти – опозиція
Міноборони РФ може бути більш зацікавлене в смерті Пригожина, ніж Путін – аналітики
Останні новини
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
Усі новини...
Реклама: