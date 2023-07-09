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"Хороший лідер" і "правильна політика": більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія

Роман ПетренкоНеділя, 9 липня 2023, 09:36
Хороший лідер і правильна політика: більшість росіян підтримають Путіна на виборах – соціологія
ПРЕЗИДЕНТ РФ ВЛАДИМИР ПУТІН НА МОСКОВСЬКОМУ СТАДІОНІ "ЛУЖНИКИ" НА ОРГАНІЗОВАНОМУ ВЛАДОЮ КОНЦЕРТІ НА ПІДТРИМКУ ВІЙНИ ПРОТИ УКРАЇНИ 18 БЕРЕЗНЯ. ФОТО: GETTY IMAGES

Майже 70% росіян підтримають диктатора Володимира Путіна на наступних виборах, повідомляє соціологія.

Джерело: "Левада-центр"

Деталі: Більшість респондентів описують своє ставлення до Путіна як "позитивно-нейтральне". Дві третини опитаних хотіли б переобрання його у 2024 році.

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Прихильники його переобрання пояснюють це тим, що Путін "веде правильну політику", "хороший лідер", "за народ", "йому немає альтернативи".

На думку опитаних, Путін висловлює інтереси "силовиків", а також "простих людей", "олігархів" і "середнього класу".

Щодо диктатора, як і раніше, переважають позитивно-нейтральні оцінки. Близько чверті (23%) респондентів описують своє ставлення до Путіна як "симпатію", ще 19% - як "захоплення" - порівняно з минулим роком частка таких оцінок практично не змінилася. Ще 12% респондентів говорять про "нейтральне, байдуже" ставлення, близько третини (31%) не можуть сказати про нього "нічого поганого".

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Путіна на наступний термін хочуть бачити 68% росіян - це рекорд із 2012 року, якщо не брати до уваги травня 2022 року (тоді було 72%).

 

Найчастіше про бажання бачити Путіна президентом РФ після закінчення нинішнього терміну говорили респонденти 55 років і старші, ті, хто довіряє ТБ як основному джерелу інформації, і найбільш заможні росіяни.

Проти його переобрання 20% росіян. Кожен 12-й із незадоволених згадав, що диктатор почав війну проти України, "вбиває людей і знищує народ" (щоправда, не уточнили, який).

Довідково: У березні 2024 року в Росії очікують вибори президента.

Теми: ПутінРосіяпропагандасоціологія
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