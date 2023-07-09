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WSJ: Польща таємно передала Україні близько десятка вертольотів Мі-24

"Європейська правда"Неділя, 9 липня 2023, 10:21

Польща нещодавно передала Україні близько десятка вертольотів Мі-24 радянської розробки.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на джерела, які були знайомі із цим питанням, пише "Європейська правда".

За даними видання, про передачу вертольотів від Польщі не повідомлялось публічно.

Водночас, як йдеться у публікації, повітряний флот України залишається невеликим у порівнянні з російським. Також в українських повітряних суднах менш досконалі системи наведення і захисту.

Україна обмежено використовує авіацію, щоб не втратити літаки, наголошується в матеріалі.

Раніше повідомлялося, що Чехія передасть Україні додаткові ударні вертольоти. Торік країна вже передавала Україні бойові гелікоптери. 

Замість наданих Україні Чехія домовилась про поставки гелікоптерів зі США.

Теми: Польщазброя
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