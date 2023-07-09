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Дуда і Зеленський несподівано приїхали у Луцьк

"Європейська правда"Неділя, 9 липня 2023, 11:21
Дуда і Зеленський несподівано приїхали у Луцьк
фото: суспільне

Президент Володимир Зеленський і президент Польщі Анджей Дуда у неділю, 9 липня, зустрілися у Луцьку.

Про це повідомило Суспільне з місця події, пише "Європейська правда".

Зеленський і Дуда завітали до Кафедрального костелу святих Петра й Павла.

Візит президентів у Луцьк заздалегідь не анонсували.

Напередодні ввечері у міській раді повідомили, що рух транспорту на вулицях Старого міста, де розташований костел, буде перекрито у зв'язку із проведенням заходів з вшанування пам'яті жертв Другої світової війни та 80-ї річниці Волинської трагедії.

Також на заході присутні митрополит Православної церкви України Епіфаній, митрополит Луцький і Волинський Михаїл, Блаженніший Святослав, глава Української греко-католицької церкви.

Раніше президент Польщі Анджей Дуда заявляв, що цьогоріч у липні Україна і Польща проведуть низку спільних заходів із вшанування жертв Волинської трагедії.

У п'ятницю прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький вшанував пам’ять жертв Волинської трагедії на території вже неіснуючого села Острувки в українській Волинській області.

Як відомо, одним із найболючіших питань у спільній історії Польщі та України наразі залишається трактування трагічних подій на Волині в часи Другої світової, коли підрозділи УПА вчинили акції масового вбивства поляків, які у Польщі нині розцінюють як геноцид.

Про те, як розв'язати історичні суперечки між Україною та Польщею, читайте в колонці: Як не дати історичним суперечкам знищити зближення України та Польщі.

Читайте також статтю: Випробування Волинню: чи витримає українсько-польське потепління перевірку історією

Теми: ЗеленськийДудаЛуцьк
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