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Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету

Роман ПетренкоНеділя, 9 липня 2023, 12:26
Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету
керч на мапі окупованих територій, deepstatemap

Так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, нібито сили ППО збили крилату ракету біля Керчі.

Джерело: Аксьонов у Telegram

Деталі: Перед його дописом місцеві телеграм-канали писали про вибухи в Керчі.

Пряма мова Аксьонова: "У районі Керчі силами ППО збито крилату ракету. Пошкоджень і постраждалих немає.

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Прошу всіх дотримуватися спокою".

Більше деталей: Фото та відеодоказів наразі немає.

Пропагандисти пишуть, що рух Кримським мостом зупинено в обидва боки.

ВІДЕО ДНЯ

Причиною називають, що нібито ЗСУ "намагаються атакувати його частину в районі Керчі".

Теми: Кримокупаціявибух
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