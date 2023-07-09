Аксьонов каже, нібито біля Керчі збили крилату ракету
Неділя, 9 липня 2023, 12:26
Так званий "глава" окупованого Росією Криму Сергій Аксьонов заявив, нібито сили ППО збили крилату ракету біля Керчі.
Джерело: Аксьонов у Telegram
Деталі: Перед його дописом місцеві телеграм-канали писали про вибухи в Керчі.
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Пряма мова Аксьонова: "У районі Керчі силами ППО збито крилату ракету. Пошкоджень і постраждалих немає.
Прошу всіх дотримуватися спокою".
Більше деталей: Фото та відеодоказів наразі немає.
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Пропагандисти пишуть, що рух Кримським мостом зупинено в обидва боки.
Причиною називають, що нібито ЗСУ "намагаються атакувати його частину в районі Керчі".