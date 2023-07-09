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Експрезидентка Литви: Почати процес вступу України в НАТО треба зараз, не чекаючи кінця війни

"Європейська правда"Неділя, 9 липня 2023, 13:57

Колишня президентка Литви Даля Грибаускайте пояснила, чому необхідно розпочати процес вступу України в НАТО зараз, а не чекати завершення розв’язаної РФ війни.

Про це вона розповіла в інтерв’ю Associated Press, повідомляє "Європейська правда".

"Процес вступу має розпочатися, тому що очікування післявоєнної ситуації дозволяє Путіну ніколи не закінчити цю війну. Якщо ми дійсно дбаємо про безпеку території НАТО, Україна неминуче повинна бути її частиною", – підкреслила Грибаускайте.

Водночас вона сумнівається в тому, що на саміті НАТО у Вільнюсі будуть ухвалені позитивні для України рішення.

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Зараз, за словами Грибайскайте, багато західних лідерів все ще перебувають в омані щодо справжніх намірів Кремля і їм бракує політичної волі для відповідної реакції.

Колишня президентка сказала, що багато європейців все ще не розуміють прірву в цінностях між Росією і Заходом. Вона відкинула як "ілюзію" ідею про те, що РФ і Україна можуть знайти спільну мову шляхом переговорів.

"Це не просто війна проти України, це похід проти всієї нашої цивілізації. Якщо Україна не здобуде остаточної перемоги на полі бою, Захід опиниться в невизначеності. Агресивні дії проти нього триватимуть десятиліттями", – додала вона.

ВІДЕО ДНЯ

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Водночас він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України. 

Читайте також редакційну статтю "Європейської правди" на цю тему: Запрошення України до НАТО потрібно самому Альянсу. Саміт у Вільнюсі – найкращий час для цього.

Теми: НАТОЛитва
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