Дітям на окупованих територіях обіцяють гроші за російський паспорт – ЦНС
Неділя, 9 липня 2023, 14:58
Окупаційна адміністрація тимчасово захоплених територій обіцяє підліткам гроші за отримання паспортів РФ, заявляє Центр національного спротиву.
Джерело: Спротив
Деталі: Зазначається, що на окупованих територіях за отримання паспортів РФ 14-річним підліткам Росія обіцяє "виплати материнського капіталу".
Дослівно: "Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону.
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Також окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта.
Зокрема такі випадки зафіксовані в Енергодарі".