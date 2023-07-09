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Дітям на окупованих територіях обіцяють гроші за російський паспорт – ЦНС

Роман ПетренкоНеділя, 9 липня 2023, 14:58
Дітям на окупованих територіях обіцяють гроші за російський паспорт – ЦНС
ілюстративне фото

Окупаційна адміністрація тимчасово захоплених територій обіцяє підліткам гроші за отримання паспортів РФ, заявляє Центр національного спротиву.

Джерело: Спротив

Деталі: Зазначається, що на окупованих територіях за отримання паспортів РФ 14-річним підліткам Росія обіцяє "виплати материнського капіталу".

Дослівно: "Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону.

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Також окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта.

Зокрема такі випадки зафіксовані в Енергодарі".

Теми: окупаціяРосіявійнапропаганда
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