Дітям на окупованих територіях обіцяють гроші за російський паспорт – ЦНС

Окупаційна адміністрація тимчасово захоплених територій обіцяє підліткам гроші за отримання паспортів РФ, заявляє Центр національного спротиву.

Джерело: Спротив

Деталі: Зазначається, що на окупованих територіях за отримання паспортів РФ 14-річним підліткам Росія обіцяє "виплати материнського капіталу".

Дослівно: "Таким чином ворог сподівається виконати план з паспортизації регіону.

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Також окупанти вдаються до викрадення людей та піддання їх тортурам за відмову від російського паспорта.

Зокрема такі випадки зафіксовані в Енергодарі".