У Києві горіла АЗС, є постраждалі

пожежа на АЗС у Києві, фото ДСНС

Внаслідок пожежі на АЗС у Деснянському районі Києва постраждало троє осіб, серед них неповнолітній.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко, ДСНС України у Telegram, Патрульна поліція Києва, Суспільне

пожежа на АЗС у Києві, фото ДСНС

Дослівно Кличко: "Медики госпіталізували двох постраждалих від пожежі на АЗС в Деснянському районі. Третього постраждалого оглядають і теж госпіталізують.

Пожежно-рятувальні служби продовжують працювати на місці".

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Деталі: Водночас ДСНС повідомляє, що пожежа на АЗС сталася в Дніпровському районі столиці.

Наразі до гасіння залучено 30 чоловік особового складу та 5 одиниць техніки.

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Патрульна поліція Києва повідомила, що через пожежу на АЗС перекрито рух на проспекті Броварському від вулиці Братиславської до вулиці Будівельників.

Патрульні забезпечують регулювання та безпеку дорожнього руху.

Працівники станції розповіли Суспільному, що машина на великій швидкості в'їхала в колону з пальним. За їхніми словами, постраждалі — люди, які були в автівці.

О 16:43 Віталій Кличко повідомив, що пожежу на АЗС ліквідовано.

"Вогонь вирував на площі 1500 м кв. Рятувальники продовжують розвідку приміщень. Медики госпіталізували трьох постраждалих чоловіків. Наймолодшому – 17 років", – написав мер.

Пізніше Кличко додав, що пожежа, яка виникла внаслідок удару легкової автівки в заправочну колонку, повністю знищила будівлю й наземне обладнання АЗС та 8 легкових авто.