Стефанішина: Україна буде в НАТО незалежно від рішень Вільнюського саміту

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина переконана, що Україна приєднається до НАТО незалежно від того, чи отримає запрошення вступити до блоку на саміті у Вільнюсі 11-12 липня.

Про це вона розповіла в інтерв’ю "Європейській правді".

Стефанішина зауважила, що Україна точно не почує у Вільнюсі "ні", коли мова йде про її майбутнє членство у НАТО.

"Зараз дискусія ведеться стосовно того, яке це буде "так". Це треба усвідомлювати. Ми не почуємо "ні", "ніколи", "поки там закінчиться війна" – таких меседжів точно не буде", – наголосила віцепрем’єрка.

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За її словами, зараз мова у НАТО йде про те, яким буде позитивне рішення щодо України, і "це дуже важливо усвідомлювати".

"Для нас важливо, щоб на наступний день після Вільнюсу ми почали якусь роботу. Це якраз і в контексті Ради Україна-НАТО, і в контексті підготовки до наступного саміту НАТО у Вашингтоні", – додала Стефанішина.

За словами віцепрем'єрки, на саміті у Вільнюсі Україна хоче відповідно до статті 10 Вашингтонського договору отримати запрошення до членства. У той самий час, якими б не були рішення Вільнюса, Україна стане членом Альянсу, переконана Стефанішина.

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"Ми будемо в НАТО, незалежно від рішень Вільнюського саміту", – констатувала віцепрем'єрка.

Генсек НАТО Єнс Столтенберг раніше розповів, що на саміті Альянсу у Вільнюсі лідери ухвалять пакет щодо України, який міститиме три основні елементи. Водночас він не став розкривати зміст майбутнього рішення НАТО щодо членства України.

Дивіться повне інтерв’ю на Youtube-каналі "ЄвроПравди": Саміт НАТО: Яким буде результат?