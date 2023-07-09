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Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 17:24
Більше 170 мирних мешканців загинуло в Києві від російських атак – Кличко
Віталій Кличко, фото КМДА

Більш як 170 мирних мешканців Києва загинуло та понад 400 житлових будинків зруйновано від ворожих атак з початку повномасштабної війни.

Джерело: мер Києва Віталій Кличко в ефірі телеканалу "Київ", передає Укрінформ

Пряма мова: "У нашому місті понад 400 житлових будинків зруйновано та понад 170 людей загинуло мирного населення".

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Деталі: Кличко наголосив, що з понад 170 загиблих киян – семеро дітей.

"Путіну потрібна територія, йому ми, українці, не потрібні. Тому він вбиває мирне населення", - резюмував міський голова.

Теми: КиїввійнаВіталій Кличко
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