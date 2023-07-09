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Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про "зернову угоду"

"Європейська правда"Неділя, 9 липня 2023, 18:12
Глава МЗС Туреччини поговорив з Лавровим про зернову угоду
ілюстративне фото Pixabay

Міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан під час телефонної розмови обговорив зі своїм російським колегою чорноморську зернову ініціативу.

Про це повідомляє TRT Haber з посиланням на МЗС Туреччини, пише "Європейська правда".

"Під час розмови обговорювалися останні події довкола України та Стамбульської зернової угоди", – йдеться у повідомленні.

У МЗС Росії заявили, що Лавров обговорив із главою МЗС Туреччини повернення захисників Маріуполя до Києва.

"Увагу Анкари було звернено на деструктивність курсу на продовження поставок військової техніки київському режиму. Відповідні кроки, як було підкреслено, можуть призвести тільки до негативних наслідків", – повідомили також у міністерстві.

Під час візиту президента Володимира Зеленського до Стамбула днями президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що охоче продовжити угоду про безпечний транзит українського зерна на три місяці замість двох. 

Термін дії угоди про постачання зерна закінчується 17 липня. Це життєво важливий шлях для українського сільськогосподарського експорту, завдяки якому за останні 11 місяців було експортовано мільйони тонн зерна та інших товарів. 

Припинення транзиту може підняти світові ціни на продовольство, враховуючи важливість України як експортера зерна.

Міністерство закордонних справ Росії у вівторок заявило, що не вважає можливим продовження Чорноморської зернової ініціативи, укладеної влітку минулого року для вивезення збіжжя з українських портів.

У середині травня, незважаючи на погрози Росії вийти з угоди, Чорноморська зернова ініціатива була продовжена ще на два місяці.

Теми: ТуреччинаРосіяЛавровзерно
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