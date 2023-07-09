Генштаб: У Старобільську працівникам лікарні, які не взяли паспорти РФ, видали "картки резидентів"
Неділя, 9 липня 2023, 19:13
У Старобільську на окупованій Луганщині всім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта, видали картки резидентів РФ на 3 місяці.
Джерело: зведення Генштабу ЗСУ
Дослівно: "Триває примусова паспортизація громадян України в Луганській області.
Так, в місті Старобільськ російські окупанти видали картки резидентів Російської Федерації з терміном дії 3 місяці усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта.
При цьому громадянам України погрожують, що уразі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла".