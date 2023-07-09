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Генштаб: У Старобільську працівникам лікарні, які не взяли паспорти РФ, видали "картки резидентів"

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 19:13
Генштаб: У Старобільську працівникам лікарні, які не взяли паспорти РФ, видали картки резидентів
Старобільськ, скріншот deepstatemap

У Старобільську на окупованій Луганщині всім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта, видали картки резидентів РФ на 3 місяці.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Триває примусова паспортизація громадян України в Луганській області.

Так, в місті Старобільськ російські окупанти видали картки резидентів Російської Федерації з терміном дії 3 місяці усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта.

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При цьому громадянам України погрожують, що уразі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла".

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Теми: окупаціяГенштабпаспорт
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