Генштаб: У Старобільську працівникам лікарні, які не взяли паспорти РФ, видали "картки резидентів"

У Старобільську на окупованій Луганщині всім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта, видали картки резидентів РФ на 3 місяці.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Триває примусова паспортизація громадян України в Луганській області.

Так, в місті Старобільськ російські окупанти видали картки резидентів Російської Федерації з терміном дії 3 місяці усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта.

При цьому громадянам України погрожують, що уразі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла".