Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Генштаб: У Старобільську працівникам лікарні, які не взяли паспорти РФ, видали "картки резидентів"

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 19:13
Генштаб: У Старобільську працівникам лікарні, які не взяли паспорти РФ, видали картки резидентів
Старобільськ, скріншот deepstatemap

У Старобільську на окупованій Луганщині всім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта, видали картки резидентів РФ на 3 місяці.

Джерело: зведення Генштабу ЗСУ

Дослівно: "Триває примусова паспортизація громадян України в Луганській області.

Так, в місті Старобільськ російські окупанти видали картки резидентів Російської Федерації з терміном дії 3 місяці усім працівникам місцевої багатопрофільної лікарні, які не отримали російського паспорта.

При цьому громадянам України погрожують, що уразі неотримання в цей термін російських документів їх депортують з тимчасово окупованої території з конфіскацією житла".

Теми: окупаціяГенштабпаспорт
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
окупація
У Бердянську влучили в готель, де жило керівництво окупантів, і в завод
Детонувало до світанку: Федоров розповів про нічну бавовну в окупантів
США попередили Росію про "неминучу відповідальність" у разі ядерної катастрофи на ЗАЕС
Останні новини
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
Усі новини...
Реклама: