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Біля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 19:26
Біля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
імовірне місце вибуху, мапа з Telegram Федорова

На півночі Мелітополя було чутно гучний вибух, попередньо постраждала ворожа база в селі Зарічне.

Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram

Дослівно: "Мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху.

За попередньою інформацією, щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу. Уточнюємо деталі".

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Деталі: Згодом Федоров опублікував фото з підписом: ""Гарно так" дивитись, як палає русня".

Теми: Мелітопольвибухвійнаокупація
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