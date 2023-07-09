Біля Мелітополя стався потужний вибух, імовірно на базі окупантів – мер
Неділя, 9 липня 2023, 19:26
На півночі Мелітополя було чутно гучний вибух, попередньо постраждала ворожа база в селі Зарічне.
Джерело: мер Мелітополя Іван Федоров у Telegram
Дослівно: "Мелітопольці на півночі міста повідомляють про звук потужного вибуху.
За попередньою інформацією, щось сталося в ангарі села Зарічне, перетвореному на ворожу базу. Уточнюємо деталі".
Деталі: Згодом Федоров опублікував фото з підписом: ""Гарно так" дивитись, як палає русня".