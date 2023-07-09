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Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 21:05
Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
Берислав на Херсонщині, скріншот deepstatemap

Внаслідок обстрілу росіянами Берислава на Херсонищині постраждав директор місцевої лікарні.

Джерело: Херcонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура

 
наслідки обстрілу Херсонщини 9 липня, фото прокуратури

Дослівно: "Російська армія вчергове вдарила по Бериславу.

Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу.

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45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу, життю та здоровʼю потерпілого нічого не загрожує".

 

Деталі: Пізніше Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу Берислава у неділю травмовано двох місцевих жителів.

Також удень ворог вчергове атакував смт Антонівка. У той час на подвірʼї приватного будинку перебував чоловік, який отримав травми голови. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.

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Теми: Херсонська областьвійна
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