Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні

Внаслідок обстрілу росіянами Берислава на Херсонищині постраждав директор місцевої лікарні.

Джерело: Херcонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура

наслідки обстрілу Херсонщини 9 липня, фото прокуратури

Дослівно: "Російська армія вчергове вдарила по Бериславу.

Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу.

45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу, життю та здоровʼю потерпілого нічого не загрожує".

Деталі: Пізніше Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу Берислава у неділю травмовано двох місцевих жителів.

Також удень ворог вчергове атакував смт Антонівка. У той час на подвірʼї приватного будинку перебував чоловік, який отримав травми голови. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.