Росіяни вдарили по Бериславу на Херсонщині, постраждав директор лікарні
Неділя, 9 липня 2023, 21:05
Внаслідок обстрілу росіянами Берислава на Херсонищині постраждав директор місцевої лікарні.
Джерело: Херcонська ОВА, Херсонська обласна прокуратура
Дослівно: "Російська армія вчергове вдарила по Бериславу.
Один зі снарядів влучив поблизу місцевої лікарні, через що постраждав директор медзакладу.
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45-річний чоловік отримав контузію. Йому оперативно надали допомогу, життю та здоровʼю потерпілого нічого не загрожує".
Деталі: Пізніше Херсонська обласна прокуратура повідомила, що внаслідок обстрілу Берислава у неділю травмовано двох місцевих жителів.
Також удень ворог вчергове атакував смт Антонівка. У той час на подвірʼї приватного будинку перебував чоловік, який отримав травми голови. Пошкоджено обʼєкти цивільної інфраструктури.
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