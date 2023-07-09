На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

У неділю на східному та південному фронтах ситуація не зазнала суттєвих змін, однак на південному флангу біля Бахмута є певне просування.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Сьогодні на східному та південному фронтах ситуація не зазнала суттєвих змін".

Реклама:

Деталі: На сході по всіх напрямках наступу ворога (Авдіівському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському) тривають гарячі бої, без зміни положень.

"На Бахмутському напрямку ворог в обороні. На південному флангу є певне просування наших військ. На північному флангу бої без зміни положень", - зазначила Маляр.

На півдні на напрямках наступу сил оборони – Мелітопольському та Бердянському – тривають гарячі бої.

ВІДЕО ДНЯ

"Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності до продовження наступальних дій. Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", – йдеться в повідомленні.