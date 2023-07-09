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На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 21:16
На південному флангу біля Бахмута є певне просування – Маляр
ситуація довкола Бахмута, скріншот deepstatemap

У неділю на східному та південному фронтах ситуація не зазнала суттєвих змін, однак на південному флангу біля Бахмута є певне просування.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр у Telegram

Дослівно: "Сьогодні на східному та південному фронтах ситуація не зазнала суттєвих змін".

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Деталі: На сході по всіх напрямках наступу ворога (Авдіівському, Мар‘їнському, Куп‘янському, Лиманському) тривають гарячі бої, без зміни положень.

"На Бахмутському напрямку ворог в обороні. На південному флангу є певне просування наших військ. На північному флангу бої без зміни положень", - зазначила Маляр.

На півдні на напрямках наступу сил оборони – Мелітопольському та Бердянському – тривають гарячі бої.

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"Триває процес закріплення на досягнутих рубежах. Наші проводять аеророзвідку місцевості, займаються розмінуванням місцевості та наносять вогневе ураження артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби, в готовності до продовження наступальних дій. Активна робота Сил оборони таврійського напрямку триває", – йдеться в повідомленні.

Теми: БахмутМіноборонивійнаконтрнаступ
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