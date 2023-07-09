Держави НАТО "несамовито" готують рішення про гарантії для України до Вільнюса – Politico

Невелика група держав НАТО веде "несамовиті переговори в останню хвилину" з метою завершити роботу над декларацією про гарантії безпеки для України напередодні саміту НАТО в Литві 11-12 липня.

Про це виданню Politico повідомили чотири посадовці, знайомі з ходом переговорів, пише "Європейська правда".

США, Велика Британія, Франція і Німеччина вже кілька тижнів обговорюють це питання з Києвом, пише видання. Вони також звернулися до інших союзників по НАТО, ЄС і G7.

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Ідея полягає в тому, щоб створити "парасольку" для країн, які готові надавати Україні постійну військову допомогу, навіть якщо деталі будуть відрізнятися залежно від країни.

Ці зусилля є частиною ширших переговорів у НАТО і між кількома групами країн про те, як західні союзники повинні демонструвати довгострокову підтримку України.

Таким чином, найбільші держави Альянсу працюють над тим, щоб визначити, які проміжні зобов'язання у сфері безпеки вони можуть надати Україні на цей час.

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Однак ця думка не є універсальною: країни на східному фланзі НАТО наполягають на тому, щоб Україна отримала швидший шлях до членства в Альянсі, навіть незважаючи на те, що бойові дії продовжуються.

За словами офіційних осіб у Берліні, Парижі, Лондоні і Брюсселі, які говорили на умовах анонімності, західні держави мають на меті представити свою "парасолькову структуру" на щорічному саміті НАТО.

"Дискусія триває, вона досить прогресує, навіть дуже прогресує, і ми дуже сподіваємося, що її вдасться завершити до кінця саміту", – сказав французький посадовець на брифінгу журналістам.

Високопоставлений дипломат НАТО погодився з цим, повідомивши журналістам на окремому брифінгу, що зараз відбуваються "несамовиті переговори в останню хвилину" про те, "як це має виглядати".

За словами іншого дипломата НАТО, обізнаного з планами, президент США Джо Байден зустрінеться з прем'єр-міністром Великої Британії Ріші Сунаком у понеділок в Лондоні, де їхні штаби намагатимуться узгодити деталі, що залишились, в останню хвилину.

Ініціатива може зрештою звестися до обіцянок продовжувати надавати значну частину допомоги, яку союзники вже надають: озброєння, обладнання, навчання, фінансування і розвіддані.

Але намір полягає в тому, щоб запропонувати "більш постійний сигнал єдності" для України, особливо зважаючи на те, що Київ навряд чи отримає тверду обіцянку щодо членства в НАТО, яку він хоче отримати на саміті.

"По суті, це гарантія для України, що ми ще дуже довго будемо оснащувати її збройні сили, фінансувати їх, консультувати їх, тренувати їх для того, щоб вони мали силу стримування проти будь-якої майбутньої агресії", – сказав високопоставлений дипломат НАТО.

Однак, багато деталей цієї підтримки залишать на потім. Дипломат зазначив, що кожна зацікавлена країна повинна буде у двосторонньому порядку визначити з Україною, "якими будуть її зобов'язання. І це може бути що завгодно, від протиповітряної оборони до танків і чого завгодно".

Минулого тижня канцлер Німеччини Олаф Шольц виступив із "закликом до всіх країн, які хочуть підтримати Україну", заявивши, що вони повинні "прийняти для себе рішення, які дозволять їм продовжувати надавати цю підтримку протягом одного, двох, трьох, і, якщо буде потрібно, більше років, тому що ми не знаємо, як довго триватиме військовий конфлікт".

Окремо від декларації про гарантії безпеки, яку західні держави завершують розробляти, НАТО також розробляє нові шляхи допомоги українським військовим на майбутні роки.

На саміті НАТО узгодить плани з модернізації української системи оборони, заявив у п'ятницю журналістам генсек Альянсу Єнс Столтенберг. За його словами, план включатиме "багаторічну програму допомоги для забезпечення повної оперативної сумісності між українськими збройними силами і НАТО".

Дивіться також інтерв’ю на Youtube-каналі "ЄвроПравди" з віцепрем’єркою з питань євроатлантичної інтеграції Ольгою Стефанішиною про саміт НАТО і те, яким буде його результат.