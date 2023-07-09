Президент упевнений, що "вагнерівці" не нападуть із Білорусі

Президент Володимир Зеленський упевнений, що бойовики ПВК "Вагнер" не нападуть на Україну з Білорусі.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ABC News

Деталі: ABC News зазначає, що інтерв’ю з Зеленським записувалося на тлі припущень, що Білорусь може стати плацдармом для нової атаки з північного кордону України після того, як "вагнерівцям" після заколоту запропонували відійти в цю країну.

Реклама:

Але Зеленський заявив, що впевнений, що війська "Вагнера" не нападуть з півночі.

Він також вважає, що ватажок "Вагнера" Євген Пригожин, коли почав невдалий заколот, був мотивований спробою поліпшити своє становище всередині Росії.

"Це те, що я думаю, спираючись на розвіддані... він став політичною фігурою. І це, як на мене, мабуть, було його першочерговою метою. Чому він зупинився? Ну, я точно не знаю", - сказав президент.

ВІДЕО ДНЯ

Зеленський заявив, що повстання Пригожина виявило слабкість путінського керівництва.

"Є сигнал, що в Росії може бути ще один заколот, революція. Більше того, є багато людей, які можуть підтримати такий заколот", - вважає він.