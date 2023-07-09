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Зеленський: Не хочу їхати до Вільнюса задля розваги, Україна має отримати гарантії безпеки

Катерина ТищенкоНеділя, 9 липня 2023, 23:46
Зеленський: Не хочу їхати до Вільнюса задля розваги, Україна має отримати гарантії безпеки
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський заявив, що не хоче їхати на саміт НАТО у Вільнюсі "задля розваги" й очікує, що Україна отримає запрошення до Альянсу й гарантії безпеки на період, поки вона не є членом НАТО.

Джерело: Зеленський в інтерв’ю ABC news

Деталі: Президент підкреслив, що саміт НАТО дуже важливий, і "це справа політичної волі – знайти потрібні формулювання й запросити Україну".

"Це буде важливий меседж – що НАТО не боїться Росії. Україна має отримати чіткі безпекові гарантії, доки вона не в НАТО. Це дуже важливо. Тільки за цих умов наша зустріч матиме сенс. Інакше це чергова політика", - сказав Зеленський.

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На репліку ведучої: "Звучить так, що ви навряд чи поїдете" президент посміхнувся і відповів: "Чому? Я думаю, що ми зробимо багато роботи".

Пряма мова: "Ми працюємо з партнерами над гарантіями безпеки, працюємо над тим, щоб допомогти партнерам зробити певні висновки напередодні саміту НАТО. І ми б хотіли, щоб усі рішення були прийняті протягом саміту. У цьому випадку очевидно, що я буду там і я буду робити все, щоб прискорити це рішення, щоб мати домовленість із нашими партнерами. Я не хочу їхати до Вільнюса задля розваги".

Що передувало: У неділю віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що поки немає фінального рішення щодо участі Зеленського у Вільнюському саміті НАТО 11-12 липня.

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Теми: ЗеленськийНАТОгарантії безпеки
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