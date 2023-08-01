У Харкові лунають вибухи

Російські окупанти атакують дронами Харків, у місті лунають вибухи.

Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram

Пряма мова Терехова: "Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три".

Деталі: Інформацію про атаку росіян також підтвердив очільник ОВА.

"Окупанти завдають ударів. До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях", – написав Синєгубов у соцмережі.