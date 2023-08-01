У Харкові лунають вибухи
Вівторок, 1 серпня 2023, 00:17
Російські окупанти атакують дронами Харків, у місті лунають вибухи.
Джерело: міський голова Харкова Ігор Терехов у Telegram, голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов у Telegram
Пряма мова Терехова: "Росіяни атакують Харків дронами. Вибухи лунають у Шевченківському районі. Вже три".
Деталі: Інформацію про атаку росіян також підтвердив очільник ОВА.
"Окупанти завдають ударів. До уваги жителів міста Харків та області, перебувайте в укриттях", – написав Синєгубов у соцмережі.