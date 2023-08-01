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На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв

Ірина БалачукВівторок, 1 серпня 2023, 08:28
На Чернігівщині вночі зупинили російську ДРГ − Наєв
Українські воїни. Фото ілюстративне з facebook Командування Об'єднаних Сил ЗС України

Уночі 1 серпня сили оборони зупинили спробу ворожої диверсійно-розвідувальної групи перетнути кордон України у Чернігівській області.

Джерело: командувач Об'єднаних Сил ЗСУ Сергій Наєв у Telegram

Пряма мова Наєва: "Минулої ночі на Північному напрямку, в межах Чернігівської області, припинено спробу перетину державного кордону України диверсійною розвідувальною групою противника.
Чотирьох озброєних осіб було помічено прикордонниками 2-ї прикордонної застави за допомогою тепловізорів".

Деталі: Наєв додав, що старший спостережного посту прийняв рішення відкрити по ворогу вогонь на ураження − це змусило росіян відійти назад.

Командувач Об'єднаних Сил повідомив, що разом з тим до місця події висунулися резерви зі складу прикордонного загону та ЗСУ.

"Завдяки вмілим діям підрозділів Сил оборони ворог в чергове поніс втрати та не досяг поставленої мети", − підсумував Наєв.

Теми: Чернігівська областькордонПрикордонна службавійна
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