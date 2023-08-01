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Російська армія має низку проблем на півдні України − британська розвідка

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 09:44
Російська армія має низку проблем на півдні України − британська розвідка
Карта бойових дій. Скриншот з deepstatemap.live

Інтенсивні бойові дії тривають у двох секторах на півдні України – поблизу міста Оріхів Запорізької області і в районі Великої Новосілки Донецької області, повідомила розвідка Великої Британії.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на розвідувальний огляд британського Міноборони за 1 серпня

Дослівно британська розвідка: "На півдні країни загальними проблемами російського командування, найімовірніше, є нестача артилерійських боєприпасів, брак резервів і проблеми із забезпеченням флангів підрозділів, що обороняються".

Деталі: Повідомляється, що поблизу Оріхова українські війська наступають на позиції 58-ї загальновійськової армії РФ, яка зараз виснажена після понад 8 тижнів інтенсивних боїв.

На південь від Великої Новосілки оборону тримають окупаційні підрозділи, які сформовані зі Східного і Південного військових округів РФ. Розвідка вважає, що це створює проблеми з координацією дій російських загарбників.

За даними відомства, підрозділи 5-ї загальновійськової армії РФ, ймовірно, перебувають під особливим тиском і хочуть на ротацію з лінії фронту.

Напередодні британська розвідка зазначала, що атаки дронів на Москву і пришвидшення призову до армії свідчать, що в Кремлі вже нездатні убезпечити власне населення від війни.

Теми: Росіявійнаокупаціяконтрнаступ
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