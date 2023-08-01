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ДБР підозрює депутатів Київради в ухиленні від військової служби

Ірина БалачукВівторок, 1 серпня 2023, 10:30
ДБР підозрює депутатів Київради в ухиленні від військової служби
Фото ДБР

Державне бюро розслідувань повідомило депутатам Київської міської ради про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби.

Джерело: ДБР  

Дослівно ДБР: "За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу".

Деталі: Повідомляється, що столичні депутати "оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації", але при цьому отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу. 

 
фото ДБР

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.

Досудове розслідування у справі здійснює ДБР, а оперативний супровід − СБУ.

Теми: КиїварміяДБРвлада
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