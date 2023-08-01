ДБР підозрює депутатів Київради в ухиленні від військової служби

Державне бюро розслідувань повідомило депутатам Київської міської ради про підозру в ухиленні від несення обов’язків військової служби.

Джерело: ДБР

Дослівно ДБР: "За даними слідства, четверо військовослужбовців однієї із військових частин ТРО, троє з яких є столичними депутатами, а ще один – помічником депутата Київради, впродовж року не з’являлись на військову службу".

Деталі: Повідомляється, що столичні депутати "оформили відрядження до Київської військової державної адміністрації", але при цьому отримували грошове забезпечення із частини, де нібито проходили службу.

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фото ДБР

Наразі вирішується питання щодо обрання їм запобіжного заходу.



Досудове розслідування у справі здійснює ДБР, а оперативний супровід − СБУ.