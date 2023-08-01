Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

FT: США уклали угоди з Болгарією і Південною Кореєю про постачання 155-мм боєприпасів Україні

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 11:12
FT: США уклали угоди з Болгарією і Південною Кореєю про постачання 155-мм боєприпасів Україні
155 мм, фото ілюстративне defense express

Сполучені Штати прагнуть збільшити обсяги поставок критично важливих для України 155-мм боєприпасів для підтримки контрнаступу.

ДжерелоFinancial TimesЄвропейська правда

Деталі: За словами посадовців, на яких посилається видання, США вже уклали угоди з Болгарією і Південною Кореєю про постачання снарядів в Україну та ведуть переговори з Японією про те ж саме.

У публікації йдеться, що адміністрація Байдена вже кілька місяців знала про виснаження запасів боєприпасів в України та активізувала зусилля, щоб доставити снаряди Києву.

Як зазначають співрозмовники видання, зусилля США з надання зброї зосереджені на постачанні більшої кількості снарядів калібру 155 мм. Збільшення поставок прагнуть досягнути за рахунок міжнародних союзників у короткостроковій перспективі, а також через нарощення виробництва в США протягом наступних двох років.

Згідно з даними армії США, Вашингтон має на меті виробляти до 90 тисяч боєприпасів на місяць до 2025 фінансового року, порівняно з 24 тисячами зараз і 14 тисячами на місяць до повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Тому Сполучені Штати будують більше виробничих ліній, в тому числі переоснащують завод у Канаді та встановлюють нову складальну лінію в штаті Техас. Армійські чиновники заявили, що вони також можуть створити нові потужності для завантаження, складання і пакування 155-мм боєприпасів в штатах Арканзас, Айова і Канзас.

Що передувало:

  • Раніше США виділили пакет військової допомоги Україні на 800 млн доларів. 
  • До його складу вперше увійшли касетні боєприпаси.У Білому домі раніше пояснювали, що надання касетних боєприпасів – тимчасовий захід, поки не будуть розгорнуті потужності для виробництва звичайних артилерійських боєприпасів. Крім того, Україна зобов'язалась мінімізувати ризик використання касетних боєприпасів.

Теми: СШАПівденна КореяБолгаріядопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
США
США готові запровадити санкції проти КНДР за постачання зброї Росії
Сенатор США – про ядерні погрози Медведєва Україні: це була б атака на НАТО
США закликали РФ повернути Україні депортованих дітей
Останні новини
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
Усі новини...
Реклама: