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По всій Україні лунала тривога через злет носія "Кинджалів"

Ірина БалачукВівторок, 1 серпня 2023, 11:59
По всій Україні лунала тривога через злет носія Кинджалів
Скриншот з alerts.in.ua

Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів.

Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram

Деталі: Сирени почали лунати о 11:07 у Полтавській області, далі швидко поширились на східні області, Київ − і за кілька хвилин тривогу оголили по всій країні.

Повітряні сили повідомили, що існує ракетна небезпека по всій Україні. Це пов’язане зі злетом російського МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".

Коли звучать сирени необхідно пройти в укриття.

Оновлено: Об 11:58 тривоги почали скасовувати.

Теми: повітряна тривогаПовітряні сили ЗСУвійна
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