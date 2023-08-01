По всій Україні лунала тривога через злет носія "Кинджалів"
Вівторок, 1 серпня 2023, 11:59
Влада України оголошувала повітряну тривогу по всій території країни через небезпеку ракетних ударів.
Джерело: карта тривог, Повітряні сили ЗСУ у Telegram
Деталі: Сирени почали лунати о 11:07 у Полтавській області, далі швидко поширились на східні області, Київ − і за кілька хвилин тривогу оголили по всій країні.
Повітряні сили повідомили, що існує ракетна небезпека по всій Україні. Це пов’язане зі злетом російського МіГ-31К, який може нести ракети "Кинджал".
Коли звучать сирени необхідно пройти в укриття.
Оновлено: Об 11:58 тривоги почали скасовувати.