Дерипаска через свою компанію постачає найманців для армії РФ – ЗМІ

Компанія російського олігарха Олега Дерипаски "Русал" набирає на роботу "добровольців", які майже одразу підписують договір з Міноборони РФ і йдуть на війну проти України.

Джерело: розслідування "Важных историй"

Деталі: "Русала" один з найбільших у світі виробника алюмінію.

"Русал" оформляє охочих у пов'язані з Дерипаскою компанії. Наприклад, ЧОП "Руслан". Наступного дня "співробітник" підписує контракт із Міноборони.

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Після цього дію трудового договору призупиняють - так у компанії є можливість "платити премії".

Виплати від Міноборони - 200 тисяч рублів, від "Руслана" - 100 тисяч, у банківській виписці їх називають: "Безоплатна виплата грошових коштів тому, хто проходить військову службу за контрактом".

Найманців відправляють у добровольчий батальйон "Сокол", який фактично є частиною армії РФ.

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І якщо сам Дерипаска перебуває під санкціями. З компанії санкції зняли, коли Дерипаска знизив частку в "Русалі" нижче контрольної.

Крім Дерипаски "добровольців" для Міноборони РФ постачають як мінімум: