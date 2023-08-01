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Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: вбили лікаря і поранили медсестру

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 12:02
Росіяни обстріляли лікарню в Херсоні: вбили лікаря і поранили медсестру
фото з ТГ голови МВА Мрочка

Росіяни вчергове обстріляли Херсон 1 серпня, в результаті влучання в заклад охорони здоров'я: загинув лікар, поранено медсестру.

Джерело: голова міської військової адміністрації Роман Мрочко, Херсонська обласна прокуратура, Херсонська ОВА

Пряма мова Мрочка: "Влучання відбулося в один із закладів охорони здоровʼя, внаслідок чого загинув молодий лікар, який лише кілька днів працює на посаді, та поранена медсестра, за життя якої зараз боряться наші медики".

Деталі: За даними слідства, 1 серпня близько 11:00 російські війська вчергове обстріляли середмістя Херсона.

Множинні осколкові поранення несумісні із життям отримав лікар. Травмовано також медсестру.  Дані щодо кількості потерпілих уточнюються.

 

Пошкоджено будівлю лікарні, автотранспорт.

 

Прокурори зазначають, що наразі проводяться першочергові заходи для фіксування злочину, скоєного армією країни-агресора.

 

Оновлено: За даними ОВА, в лікарні пошкоджено два поверхи – хірургічне та отоларингологічне відділення, зруйновано операційну.

Нині триває розбір завалів, лікарі оглядають пацієнтів та медпрацівників, котрі на момент обстрілу знаходилися в лікарні. З постраждалими працюють психологи.

Теми: Херсонракетний ударвійна
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