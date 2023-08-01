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У Миколаєві затримали інформаторку "ручного" блогера ФСБ: їй загрожує довічне

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 12:33
У Миколаєві затримали інформаторку ручного блогера ФСБ: їй загрожує довічне
фото прокуратури

У Миколаєві викрили зрадницю, яка "зливала" ворогу інформацію про наслідки російських повітряних ударів по об'єктах критичної інфраструктури регіону.

Джерело: пресслужба СБУ, Миколаївська обласна прокуратура

Деталі: Зокрема, 52-річнна місцева жителька передала агресору фото та відео з місць ворожих "прильотів" по двох промислових об’єктах на території області, серед яких місцева нафтобаза, зазначають у спецслужбі.

В СБУ також кажуть, що розвіддані фігурантка переправляла проросійському блогеру Сергію Лебедєву (більш відомого під псевдонімом "Лохматий"), який перебуває у тимчасово окупованому Донецьку і працює на ФСБ РФ.

 

Одержані від інформаторки медіафайли він використовував для підготовки замовних сюжетів для міжнародного рупору Кремля "РИА Новости".

За даними слідства, зрадницею виявилась місцева підприємиця, яка після початку повномасштабного вторгнення РФ неодноразово публікувала антиукраїнські коментарі у різних пабліках країни-агресора.

На підставі зібраних доказів слідчі повідомили фігурантці про підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Наразі їй обрано виключний запобіжний захід – тримання під вартою без права внесення застави.

Зловмисниці загрожує довічне позбавлення волі.

Теми: МиколаївдержзрадаСБУвійна
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