США обмежили безвіз для Угорщини за роздачу паспортів без належної перевірки особи

Сполучені Штати вирішили обмежити участь Угорщини у своїй програмі безвізового режиму, оскільки мають сумніви щодо безпеки нових паспортів, виданих Будапештом у період 2011-2020 років.

Джерело: "Європейська правда" з посиланням на Politico

Деталі: Американська програма безвізового режиму передбачає, що громадяни країн, які ним користуються, можуть подорожувати до США з метою туризму або бізнесу на термін до 90 днів без візи − для цього потрібна лише так звана Електронна система авторизації подорожей (ESTA).

Але з 1 серпня термін дії ESTA для власників угорських паспортів скоротять з двох років до одного, і ESTA буде дійсна лише для одноразового використання.

Посол США в Будапешті Девід Прессман заявив, що "існують сотні тисяч паспортів, які були видані урядом Угорщини в рамках спрощеної програми натуралізації без суворих механізмів перевірки особи".

Він додав, що США вже багато років звертають увагу Будапешта на цю "вразливість у сфері безпеки", але "уряд Угорщини вирішив не закривати її", тому США змушені тепер "відреагувати".

Повідомляється, що після приходу до влади в 2010 році уряд прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана здійснив серйозні політичні зміни, які надали громадянство етнічним угорцям за кордоном – в тому числі в Румунії, Словаччині та Україні. Критики вважають, що так Орбан хотів підвищити свої електоральні перспективи.

Як йдеться у публікації, союзники Будапешта по НАТО глибоко розчаровані тим, що парламент Угорщини досі не ратифікував заявку Швеції на вступ до Альянсу.

Існує також постійне занепокоєння щодо того, що високопоставлені угорські чиновники просувають наративи Кремля, а також щодо зусиль, спрямованих на послаблення європейських санкцій, націлених на Москву.