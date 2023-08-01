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Силовики ліквідували масштабну схему друку липових паспортів і прав водія

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 14:08
Силовики ліквідували масштабну схему друку липових паспортів і прав водія
фото Нацполу

Правоохоронці ліквідували масштабну схему виготовлення та збуту підробних документів, які видають підрозділи МВС.

Джерело: очільник МВС Ігор Клименко у Telegram, Нацполіція, СБУ, Вінницька обласна прокуратура

Пряма мова Клименка: "Підпільний цех з масштабного виготовлення підроблених документів ліквідували у Вінниці.

Посвідчення водія, техпаспорти, посвідки на проживання та паспорти громадянина України - такі документи можна було замовити у зловмисників за ціною від 8000 до 14000 гривень. За тиждень ділки на липових документах заробляли до 2 млн гривень.

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Внутрішня безпека Нацполіції спрацювала оперативно: затримали всіх 9-ох учасників злочинної групи. Фігуранти - цивільні, лише один із них раніше працював у міліції".

Деталі: Правоохоронці перевіряють, чи є серед замовників громадяни Росії та Білорусії.

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Ділки орудували на території п’ятьох областей, а саме: Вінницької, Одеської, Львівської, Донецької та Харківської.

Правоохоронці встановили, що злочинний "бізнес" організував 37-річний мешканець Одеської області. До своєї незаконної діяльності він залучив спільників, серед яких - колишній співробітник міліції, між якими розподілив обов’язки по роботі з клієнтами, виготовлення підробної продукції та її розповсюдження.

Для "розкрутки бізнесу" фігуранти навіть створили сайт із посиланням на месенджер "Telegram", через який і приймали замовлення. Серед фальшивок, які можна було придбати у ділків — посвідчення водія та свідоцтва про реєстрацію транспортних засобів, посвідки на постійне проживання, свідоцтва про закінчення автошколи, паспорт громадянина України.

Після виготовлення підроблених документів ділки відправляли їх у регіони своїм спільникам, які вже напряму здійснювали адресні поштові відправлення замовникам. Як правило, в одному відправленні вони пересилали не менше ста "пакетів" підроблених документів.

В ході спецоперації 29 липня правоохоронці одночасно провели у фігурантів 35 санкціонованих обшуків у п’ятьох областях України.

 

Під час заходів вилучили велику кількість вже виготовлених документів та заготовок для майбутніх замовлень, печатки з ознаками підробки державних і приватних установ, зокрема і одного з сервісних центрів МВС, майже 90 000 доларів США та техніку, на якій виготовляли фальшивки.

Дев’ятьох фігурантів затримано, їм оголошено про підозру.

Наразі судом уже обрано затриманим запобіжні заходи, а саме організатору злочинної схеми - тримання під вартою без права внесення застави, двом його спільникам - домашній арешт, а іншим учасникам незаконних оборудок - тримання під вартою із правом внесення застави

Досудове розслідування триває для встановлення інших осіб, які можуть бути причетними до діяльності групи.

Теми: МВСполіціяВінницька область
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