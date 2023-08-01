Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Після заяв про невдячність України МЗС викликало посла Польщі

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 15:02
Після заяв про невдячність України МЗС викликало посла Польщі
Бартош Ціхоцький. фото з Твіттера

Посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали в Києві до Міністерства закордонних справ через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко, якого цитує "Європейська правда"

Деталі: Ніколенко зазначив, що під час зустрічі у МЗС Ціхоцькому наголосили, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі "не відповідають дійсності та є неприйнятними".

Пряма мова: "Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє".

Реклама:

Що передувало: Раніше в інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Водночас в Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ПольщаМЗСдопомога Україні
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фото, відео У російському Домодєдово прогриміли вибухи – спалахнула сильна пожежа

відео, фото, оновленоОкупанти обстріляли житловий квартал Запоріжжя: дві людини загинули

Хабар за землю: ВАКС арештував нардепа Гунька з заставою в 30 мільйонів

відео Хабар нардепу Гуньку за державні землі: НАБУ оприлюднило записи перемовин 

фото Завод у Підмосков'ї, де прогримів вибух, брав участь у розробці нового бомбардувальника − росЗМІ

Прокурори домоглись арешту одіозного блогера, який перешкоджав врученню повісток

Усі новини...
Польща
Лукашенко заявив, що "пожартував" про плани "Вагнера" напасти на Польщу
В ОП відкинули заяви з Варшави, що Україна недостатньо цінує підтримку
Польський міністр: Білорусь допомагає мігрантам долати огорожі на кордоні
Останні новини
03:42
оновлено від 00:20 Україною шириться тривога: ворог запустив безпілотники
03:05
фото, відео У російському Домодєдово прогриміли вибухи – спалахнула сильна пожежа
02:43
Байден обмежив американські інвестиції у технології Китаю
01:59
На Київщині сили ППО відбивають атаку ворожих безпілотників
01:29
Росіяни за добу 15 разів обстріляли Сумщину
00:59
У Києві сталася бійка зі стріляниною: є поранений
00:32
Держдеп США: "Гарантії безпеки" для України мають зберегтись і за Трампа
23:59
інфографікаУ Росії минулого року була рекордна кількість вибухів і 10,6 тисячі постраждалих − ЗМІ
23:50
У Техасі жінку атакувала змія, яка впала з неба, а потім яструб
23:50
Оновлено від 23:29По всій Україні вчетверте лунала тривога: знову злітав МіГ-31К
Усі новини...
Реклама: