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Після заяв про невдячність України МЗС викликало посла Польщі

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 15:02
Після заяв про невдячність України МЗС викликало посла Польщі
Бартош Ціхоцький. фото з Твіттера

Посла Польщі в Україні Бартоша Ціхоцького викликали в Києві до Міністерства закордонних справ через висловлювання керівника офісу з питань міжнародної політики в адміністрації Анджея Дуди Марчина Пшидача.

Джерело: речник МЗС України Олег Ніколенко, якого цитує "Європейська правда"

Деталі: Ніколенко зазначив, що під час зустрічі у МЗС Ціхоцькому наголосили, що заяви про нібито невдячність українців за допомогу Польщі "не відповідають дійсності та є неприйнятними".

Пряма мова: "Переконані, що українсько-польська дружба є набагато глибшою за політичну доцільність. Політика не має ставити під сумнів взаєморозуміння та міцність відносин наших народів. Жодні заяви не завадять нам спільно вибороти мир та розбудувати спільне європейське майбутнє".

Що передувало: Раніше в інтерв’ю польським ЗМІ Пшидач зауважив, що Україна отримала справді велику підтримку від Польщі і їй "варто було б почати цінувати роль, яку Польща відіграла для України протягом останніх місяців і років".

Відповідні висловлювання польського посадовця пролунали у контексті ситуації з блокуванням експорту українського збіжжя через Польщу.

Водночас в Офісі президента України назвали безпідставними заяви у Варшаві про те, що Київ нібито недостатньо цінує допомогу, надану Польщею.

Теми: ПольщаМЗСдопомога Україні
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