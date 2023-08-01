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За час воєнного стану придбав майна на $350 тисяч: ще в одного військкома обшуки

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 15:26
За час воєнного стану придбав майна на $350 тисяч: ще в одного військкома обшуки
фото Нацполу

На Дніпропетровщині провели обшуки в обласного військкома, якого підозрюють у незаконному збагаченні.

Джерело: Національна поліція, Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Східного регіону, ОГП, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: За даними джерела УП, підозрюваний – Анатолій Пікало.

За даними слідства, за півтора року повномасштабного вторгнення РФ на територію України керівник обласного ТЦК встиг оформити на батька кілька автомобілів та дві квартири на території міста Дніпро.

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фото поліції

Фігурант також зареєстрував на члена родини (фізичну особу-підприємця) підприємство, яке придбало нежитлове приміщення загальною площею близько 500 м². Проте жодних звітів про доходи від вказаного субʼєкта господарювання до податкових органів не надходило.

Слідство триває, правоохоронці провели невідкладні обшуки в 3-х автомобілях, за місцем роботи, 6-ма адресами проживання службової особи ТЦК та СП і його близьких.

ВІДЕО ДНЯ

Військкому може загрожувати покарання за незаконне збагачення.

Санкція статті – позбавлення волі від пʼяти до десяти років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення посадовцю про підозру та обрання запобіжного заходу, зазначають в ОГП.

Теми: Воєнний станполіція
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