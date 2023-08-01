Маляр: На Сватівському напрямку цілий день відбиваємо ворожі атаки

Російські загарбники намагаються штурмувати на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямку, на всіх флангах Сили оборони знаходяться під суцільним артилерійським вогнем РФ.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Найбільше ми зараз відчуваємо штурми ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках, але так само вони намагаються штурмувати і на Сватівському напрямку. Сьогодні цілий день ми там відбиваємо ворожі атаки.

Треба сказати, що вже другий день поспіль ми фіксуємо і на Бахмутському напрямку збільшення обстрілів з боку ворога, і фактично наші знаходяться на всіх цих напрямках під суцільним артилерійським вогнем".

Деталі: За словами Маляр, там де ворог намагається штурмувати (Куп'янський, Лиманський та Сватівський напрямок), противник не просувається, але тривають дуже запеклі бої.

Стосовно ж Бахмутського напрямку, Сили оборони просуваються по південному напрямку, на північному фланзі ворог намагається відвоювати свої колишні позиції, однак, за даними заступниці міністра, успіху не має.