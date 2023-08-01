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Маляр: На Сватівському напрямку цілий день відбиваємо ворожі атаки

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 17:01
Маляр: На Сватівському напрямку цілий день відбиваємо ворожі атаки
ілюстративне фото Генштабу

Російські загарбники намагаються штурмувати на Куп'янському, Лиманському та Сватівському напрямку, на всіх флангах Сили оборони знаходяться під суцільним артилерійським вогнем РФ.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Найбільше ми зараз відчуваємо штурми  ворога на Куп'янському та Лиманському напрямках, але так само вони намагаються штурмувати і на Сватівському напрямку. Сьогодні цілий день ми там відбиваємо ворожі атаки.

Треба сказати, що вже другий день поспіль ми фіксуємо і на Бахмутському напрямку збільшення обстрілів з боку ворога, і фактично наші знаходяться на всіх цих напрямках під суцільним артилерійським вогнем".

Деталі: За словами Маляр, там де ворог намагається штурмувати (Куп'янський, Лиманський та Сватівський напрямок), противник не просувається, але тривають дуже запеклі бої.

Стосовно ж Бахмутського напрямку, Сили оборони просуваються по південному напрямку, на північному фланзі ворог намагається відвоювати свої колишні позиції, однак, за даними заступниці міністра, успіху не має.

Теми: контрнаступвійнаМіноборони
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