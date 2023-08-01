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В Одесі вимагали "відкат" за ремонт казарм: майже півмільйонний хабар

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 17:59
В Одесі вимагали відкат за ремонт казарм: майже півмільйонний хабар
фото поліції

Правоохоронці викрили в отриманні "відкату" начальника району електричних мереж Одеського квартирно-експлуатаційного управління.

Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурораСБУ

Деталі: Слідство встановило, що начальник району електричних мереж Одеського КЕУ вимагав від ФОПа, який, за умовами договору, виконував поточний ремонт зовнішньої електромережі одного із військових містечок,  хабар у розмірі 405 тисяч гривень "відкату" за нестворення перешкод при випробуваннях та прийомі енергоустановок і мереж в експлуатацію.

Ця сума складала 20 % від суми укладеного договору (за даними СБУ, підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників).

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Одразу після одержання неправомірної вигоди підозрюваного затримали.

 
 

Наразі йому обрано запобіжний захід, зазначають в ОГП, не уточнюючи, який саме.

Правопорушнику загрожує до 10-ти років ув’язнення.

ВІДЕО ДНЯ

СБУ зазначає, що затриманий фігурант є посередником. За даними спецслужби, за схемою стоїть очільник оборонного квартирно-експлуатаційного управління, розслідування щодо якого триває.

Теми: Одесахабар
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