Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

В Одесі вимагали "відкат" за ремонт казарм: майже півмільйонний хабар

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 17:59
В Одесі вимагали відкат за ремонт казарм: майже півмільйонний хабар
фото поліції

Правоохоронці викрили в отриманні "відкату" начальника району електричних мереж Одеського квартирно-експлуатаційного управління.

Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурораСБУ

Деталі: Слідство встановило, що начальник району електричних мереж Одеського КЕУ вимагав від ФОПа, який, за умовами договору, виконував поточний ремонт зовнішньої електромережі одного із військових містечок,  хабар у розмірі 405 тисяч гривень "відкату" за нестворення перешкод при випробуваннях та прийомі енергоустановок і мереж в експлуатацію.

Ця сума складала 20 % від суми укладеного договору (за даними СБУ, підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників).

Одразу після одержання неправомірної вигоди підозрюваного затримали.

 
 

Наразі йому обрано запобіжний захід, зазначають в ОГП, не уточнюючи, який саме.

Правопорушнику загрожує до 10-ти років ув’язнення.

СБУ зазначає, що затриманий фігурант є посередником. За даними спецслужби, за схемою стоїть очільник оборонного квартирно-експлуатаційного управління, розслідування щодо якого триває.

Теми: Одесахабар
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У США не проголосують за допомогу Україні до нового року

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Усі новини...
Одеса
Після російського обстрілу до Одеси прибула місія ЮНЕСКО
Греція допоможе у відбудові пам’яток Одеси, постраждалих від атак РФ
В одеському Будинку профспілок вибухнула граната: є загиблий та поранений
Останні новини
09:11
Лісові пожежі вивільняють з ґрунту хімічні речовини, що можуть викликати рак – вчені
09:05
Cейм Польщі створив слідчий комітет щодо візового скандалу
08:43
У "Київстар" знову збій − на заході і півдні України
08:25
У США не проголосують за допомогу Україні до нового року
08:21
Генштаб: Росія втратила за добу 890 солдатів, 16 танків і 23 ББМ
08:11
Російські ракети вночі влучили в транспортне депо й житловий об'єкт у Харкові
08:08
Аеропорт Кишинева відмовився від російської абревіатури міста
07:53
Росіяни намагалися штурмувати українські позиції на лівому березі Херсонщини − Генштаб
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
Усі новини...
Реклама: