В Одесі вимагали "відкат" за ремонт казарм: майже півмільйонний хабар

Правоохоронці викрили в отриманні "відкату" начальника району електричних мереж Одеського квартирно-експлуатаційного управління.

Джерело: Нацполіція, Офіс генпрокурора, СБУ

Деталі: Слідство встановило, що начальник району електричних мереж Одеського КЕУ вимагав від ФОПа, який, за умовами договору, виконував поточний ремонт зовнішньої електромережі одного із військових містечок, хабар у розмірі 405 тисяч гривень "відкату" за нестворення перешкод при випробуваннях та прийомі енергоустановок і мереж в експлуатацію.

Ця сума складала 20 % від суми укладеного договору (за даними СБУ, підрядники мали провести освітлення до будівель військового містечка для українських захисників).

Одразу після одержання неправомірної вигоди підозрюваного затримали.

Наразі йому обрано запобіжний захід, зазначають в ОГП, не уточнюючи, який саме.

Правопорушнику загрожує до 10-ти років ув’язнення.

СБУ зазначає, що затриманий фігурант є посередником. За даними спецслужби, за схемою стоїть очільник оборонного квартирно-експлуатаційного управління, розслідування щодо якого триває.