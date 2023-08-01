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У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову: майже 100 обшуків

Валентина РоманенкоВівторок, 1 серпня 2023, 18:43
У військкоматах викрили масштабну схему ухилення від призову: майже 100 обшуків
фото ОГП

Правоохоронці припинили масштабну "схему" видачі довідок ВЛК про непридатність до військової служби.

Джерело: Нацполіція, СБУ, Офіс генпрокурора

Деталі: Повідомляється, що в ході документування злочинної діяльності одночасно було проведено майже 100 обшуків на території Києва, Київської, Полтавської, Вінницької, Дніпропетровської, Закарпатської, Львівської, Одеської, Житомирської, Івано-Франківської та Черкаської областей.

Правоохоронці встановили, що службові особи Білгород-Дністровського РТЦК та СП, діючи спільно з членами військово-лікарської комісії, за посередництва сторонніх осіб, за грошову винагороду налагодили схему видачі довідок про визнання особи непридатною до військової служби за станом здоров’я та виключення її з військового обліку. 

Вартість таких "послуг" становила від 7 до 10 тисяч доларів. Сума залежала від платіжної спроможності ухилянта, місця його проживання і терміновості виїзду, зазначають у спецслужбі.

Так звані "ухилянти" протягом 1-2 днів ставали на облік в Білгород-Дністровському РТЦК та СП, проходили військово-лікарську комісію та за її результатами визнавалися непридатними до військової служби і виключені з військового обліку за станом здоров’я.

 

Правоохоронці встановили, що "клієнти" в час проходження ВЛК навіть не прибували до м. Білгород-Дністровського, водночас в подальшому використовували отримані документи для виїзду за кордон.

Після оформлення фіктивних документів фігуранти надавали ухилянтам "маршрут" втечі за кордон, який пролягав через міжнародний пункт пропуску "Старокозаче" в Одеській області.

Також слідством встановлено, що для прикриття своєї злочинної діяльності службові особи Білгород-Дністровського РТЦК та СП знищили частину службових документів, зокрема й особових справ, облікових карток та медичної документації осіб, непридатних до військової служби за станом здоров’я.

Попри те, що згідно з наказом Міністерства оборони України така документація має зберігатися мінімум 5 років, а зменшення такого терміну заборонено.

За результатами обшуків в столиці та 10 областях правоохоронці виявили та вилучили документацію та інші речові докази.

 

Крім того,  під час проведення обшуків за місцем проживання та в транспортних засобах, якими користуються "ухилянти", знайшли 13 довідок військово-лікарської комісії щодо виключення їх з військового обліку за станом здоров’я та 15 тимчасових посвідчень військовозобов’язаного.

Слідство триває, вирішується питання щодо повідомлення про підозру причетним до вчинення злочинів особам, зазначають в ОГП.

Теми: Воєнний станполіціяСБУ
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