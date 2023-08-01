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Білоруські гвинтокрили могли залетіти у Польщу: військові це заперечують

"Європейська правда", "Українська правда"Вівторок, 1 серпня 2023, 20:04
Білоруські гвинтокрили могли залетіти у Польщу: військові це заперечують
ФОТО: ЕЛІЗА КОВАЛЬЧИК

Над містом Біловежа, що в Підляському воєводстві поблизу польсько-білоруського кордону були помічені білоруські гвинтокрили, про що повідомили волонтери та ЗМІ, але польські військові факт перетину кордону гелікоптерами заперечили.

Джерело: "Європейська правда"

Деталі: Польські ЗМІ у вівторок уранці повідомили про проліт білоруських вертольотів у місті Біловежа, що в Підляському воєводстві поблизу польсько-білоруського кордону. Там часто відбуваються військові навчання, тож спершу місцеві не надали значення поміченій авіації.

Фото білоруських гелікоптерів опублікувала місцева волонтерка Еліза Ковальчик, яка заявила, що вони залетіли на територію Біловежі. Те саме розповіли й місцеві жителі, які казали, що гелікоптери літали над дахами їхніх будинків.

Місцеві OSINT-дослідники, які аналізують відкриті дані, за фотографіями встановили, що гелікоптери влетіли з Білорусі в Польщу біля села Грудки, зайшли приблизно на три кілометри вглиб країни, розвернулися й полетіли над Біловежею.

 
ФОТО: SLUZBYIOBYWATEL.PL

Водночас польська сторона факт перетину кордону з боку Білорусі спростовує.

Підполковник Яцек Горишевський, речник Оперативного командування Збройних сил Польщі, заявив державній агенції PAP, що системи радіолокації не зафіксували порушення польського повітряного простору.

Він додав, що Мінськ повідомив Варшаву, що у вівторок біля польського кордону могло перебувати максимум три вертольоти, і їхні польоти повинні були мати навчальний характери.

"Це можна розглядати як звичайні польоти, це не є аномалією. Це звичайне явище в прикордонному регіоні", – підкреслив він.

Незалежна радіостанція RMF FM також повідомила, що ознак порушення повітряної зони Польщі немає. Співрозмовники ЗМІ у віійськових колах кажуть, що за достатньої видимості гелікоптери можна було б помітити з Біловежі й створити враження, що вони перебувають із польського боку.

Як відомо, у Білорусі деякий час перебувають бойовики так званої групи Вагнера, які перейшли туди після спроби заколоту в Росії. Польська сторона неодноразово підкреслювала, що "вагнерівці" становлять загрозу для Польщі, й посилювала охорону білорусько-польського кордону.

Оновлено 20:35. Міністерство національної оборони Польщі у вівторок увечері підтвердило порушення польського повітряного простору з боку Білорусі двома гелікоптерами.

Що було раніше: Перед цим прем’єр Польщі офіційно заявив про переміщення 100 "вагнерівців" до так званого Сувальського коридору – умовного перешийка по лінії польсько-литовського кордону, що відокремлює територію Калінінградської області РФ і Білорусі.

Теми: БілорусьПольща
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